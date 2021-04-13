Вышел трейлер финала «Сокола и Зимнего Солдата»

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован трейлер финальных эпизодов супергеройского сериала «Сокол и Зимний Солдат».

Стриминговый сервис Disney+ выпустил уже четыре из запланированных шести серий проекта.

По сюжету, главных героев Сэма Уилсона (Сокол, новый Капитан Америка) и его напарника Джеймса Барнса (Зимний солдат) ждет главное противостояние с врагом — антагонистом Джоном Уокером. Получив сверхъестественную силу, он объявил себя новым Капитаном Америкой. Соколу и Зимнему Солдату необходимо его остановить.

Главные роли в фантастическом сериале сыграли Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили ВанКэмп, Уайатт Рассел и др.

Ранее сообщалось, что «Сокол и Зимний Солдат» получили рейтинг 97% на Rotten Tomatoes. Это произошло после премьеры первого эпизода. Критики назвали премьеру «многообещающим стартом» и похвалили за желание донести до зрители «великие идеи».