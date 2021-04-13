Бузова не будет вести новый «Дом-2»

Ольга Бузова не будет вести «Дом-2» на канале «Ю», сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер объяснил, что Бузова напрямую ассоциируется с «Домом-2» на ТНТ. «Именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является. Никто из руководства никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС, но вести «Дом-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация», — продолжил он.

Предположительно, Бузовой могли предложить крупный гонорар и новую программу на ТНТ.

Сейчас идут съемки «Дома-2», в них принимают участие Юлия Ефременкова и Саймон Марданшин, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и ее семья — мама, сын и бойфренд.

Первый выпуск обновленного «Дома-2» выйдет в эфир 19 апреля.

Ранее Валерий Комиссаров предсказал сроки закрытия нового «Дома-2».