Брэд Питт и Зендая проведут «Оскар»

Актер Брэд Питт и актриса Зендая проведут церемонию вручения кинопремии «Оскар» 2021 года, сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

Известно, что в церемонии примут участие Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Они вручат лауреатам премии золотые статуэтки.

«Оскар» пройдет в очном формате в ночь на 26 апреля. Участников церемонии призывают по возможности приехать в Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что церемония в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки. Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Известно, что участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Пока не сообщается, где именно в Париже и Лондоне может пройти «Оскар».