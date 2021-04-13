Умер режиссер Ричард Раш

Умер дважды номинированный на «Оскар» за фильм «Трюкач» режиссер Ричард Раш, сообщает Variety.

Ричарду Рашу был 91 год. Смерть наступила 8 апреля в Лос-Анджелесе.

Как рассказала вдова режиссера Клод, перед смертью Раш сильно болел. «Его запомнят по серии выдающихся фильмов 1960-х и 1970-х, по кульминации его творчества — фильму «Трюкач», который признан одним из лучших во все времена. Те, кому повезло знать и любить его, будут вспоминать его с еще большим теплом, скучать по его честности, лояльности, бесконечной щедрости духа и безграничной поддержке других кинематографистов, сценаристов и всех, кто смел, по словам его персонажа Эли Кросса, бросить вызов ветряной мельнице», — сказала вдова в официальном сообщении о смерти Раша.

Вышедший в 1980 году «Трюкач», в котором снялся Питер О'Тул, претендовал на победу в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Последней режиссерской работой Ричарда Раша стал вышедший в 1994 году эротический триллер «Цвет ночи» с Брюсом Уиллисом.