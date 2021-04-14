Садальский сообщил о смерти Олега Марусева

Актер Станислав Садальский сообщил в Instagram о смерти актера и телеведущего Олега Марусева.

Садальский не уточнил причину смерти 76-летнего артиста. «Ничего не лезет в голову, только четверостишье Брюсова. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: «Своей судьбе не прекословь!» Нам свищет соловей на клене: «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!» Прощай, друг», — написал он.

О дате и месте прощания с Олегом Марусевым его представители пока не сообщают.

Олег Марусев был театральным артистом, а также снимался в сериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого», вел передачи «Под знаком зодиака», «Пойми меня» и др. Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Завершив телевизионную карьеру, вернулся в театр и служил в Театре Луны.