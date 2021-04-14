В Союзе кинематографистов подтвердили смерть Олега Марусева

Заслуженный артист России Олег Марусев умер в возрасте 76 лет, подтвердили РИА «Новости» в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Причину смерти Марусева в организации не назвали. «Он скончался, причины нам неизвестны», — сказали в Гильдии. О дате и месте прощания с Олегом Марусевым его коллеги пока не сообщают.

Ранее о смерти Олега Марусева рассказал актер Станислав Садальский.

Олег Марусев, оставив карьеру театрального артиста, проработал на телевидении 35 лет, преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Снимался в сериалах «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого», вел передачи «Под знаком зодиака», «Пойми меня» и др.

Завершив телевизионную карьеру, вернулся в театр и служил в Театре Луны.