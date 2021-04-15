Мизулина рассказала о жалобе на Моргенштерна, поданной в Генпрокуратуру

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина объяснила решение обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой организовать проверку в отношении рэпера Моргенштерна.

Она сообщила в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», что жалоба связана с пропагандой наркотиков в творчестве музыканта.

По словам общественника, речь идет об «откровенной», «жесточайшей пропаганде именно в детской среде», поскольку этого артиста «смотрят в основном подростки, маленькие дети». «И здесь, конечно, я не уверена, что будет только административная ответственность», — сказала Мизулина.

Как сообщает RT, Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении Моргенштерна насчет возможной пропаганды наркотиков в детской среде.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов направил в Роскомнадзор и Генпрокуратуру запросы — он требует запретить размещение клипа DJ Smash и Моргенштерна с танцами в храме, который, по его мнению, оскорбляет верующих.