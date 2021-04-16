Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»

Певица Алла Пугачева оценила песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой исполнительница Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Свое мнение Пугачева высказала в YouTube-шоу «Музыкалити».

«Во-первых, она (Манижа) личность <...> Песня как раз вот для «Евровидения», – отметила певица.

Кроме того, Пугачева ответила, что Манижа ей нравится, и в шутку дополнила ее выступление на конкурсе.

«Я вообще бы начала с того, что «знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Вот такой текст был бы замечательным», – добавила Пугачева.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Россию на конкурсе представит певица Манижа Сангин с песней Russian Woman. Ранее стало известно, что исполнительница выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.