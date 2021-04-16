Ефремов впервые увиделся с женой в колонии

Осужденный после смертельного ДТП актер Михаил Ефремов впервые увиделся с женой после отправки в колонию в Белгородскую область, сообщает «СтарХит».

В ИК-4 разрешили свидания, и Софья Кругликова смогла приехать к Ефремову. До этого он общался с родственниками письменно и по телефону. Также артиста навестят адвокаты — они намерены подписывать и затем подавать кассационную жалобу. «Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях», — уточнил представитель артиста Петр Хархорин.

Сейчас Михаил Ефремов работает в колонии на швейном производстве, он вставляет замки в молнии защитных костюмов. От должности завклубом, освободившейся в ИК-4 в марте, он отказался.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в лжесвидетельстве в пользу Ефремова не признал вину.