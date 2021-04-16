«Хрупкость жизни пугает»: Энтони Хопкинс рассказал о старении

Актер Энтони Хопкинс накануне премьеры фильма о мужчине с деменцией «Отец» рассказал «Известиям» о старении.

Главного героя фильма переименовали в Энтони специально для Хопкинса, также он родился в тот же день. «Мне 83 года, так что не очень сложно играть стариков, пусть даже во мне еще достаточно сил и бодрости», — признается он.

По словам Хопкинса, его тронул один из кадров фильма, в котором показаны очки и книга персонажа. «Во всем этом есть такая невероятная хрупкость! Я это с возрастом все сильнее понимаю. Меня эта хрупкость жизни пугает, но при этом я испытываю от нее все большее наслаждение», — признался он. «Например, мне нравится смотреть по телевизору давно ушедших парней типа Синатры. Их нет, но есть некая великая победа в том, что я все еще здесь. Что я пережил все эти годы», — объяснил артист.

Премьера фильма «Отец» в России состоялась 15 апреля.