Вышел сериал «Медиатор» о талантливом переговорщике-манипуляторе

Сериал «Медиатор» с Андреем Бурковским, Дарьей Мороз, Викторией Толстогановой и Ириной Старшенбаум вышел на видеосервисе Start.

В пятницу, 16 апреля, были опубликованы две серии проекта. «Наш сериал — это срез общества, который оставляет желать лучшего. Он о том, куда мы катимся и что с этим делать», — сказал режиссер Артем Аксененко на презентации премьеры.

Главный герой «Медиатора» — переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов: он готов соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить все границы ради достижения цели. Он входит в доверие к террористу и спасает заложников, обматывает непокорную дочь коллеги скотчем и сочиняет легенду про преследующего ее убийцу, притворяется мужем клиентки на похоронах ее отца и манипулирует убитым горем братом. По мнению Павлова, любые методы допустимы, если люди позволяют это с собой делать.

До «Медиатора» Бурковский играл только второстепенные роли в кино. Первые десять эпизодов сериала выйдут этой весной, а оставшиеся шесть можно будет посмотреть осенью.

Ранее сообщалось, что сериал о пионерах-вампирах «Пищеблок» получил дату премьеры.