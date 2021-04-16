«Начинаю новую жизнь»: Тима Белорусских высказался после суда

Музыкант Тима Белорусских высказался после суда, где его приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о наркотиках без направления в исправительное учреждение.

Выходя из здания суда, Белорусских поблагодарил тех, «кто поддерживал и не поддерживал» его, передает Telegram-канал Life Shot. «Я стал сильнее и начинаю новую жизнь», — пообещал он.

Тима Белорусских не стал высказывать претензии относительно решения суда, сказал, что всем доволен, и заявил, что российские поклонники могут ждать его с гастролями.

Ограничение свободы подразумевает, что артист не сможет выходить из дома после 19:00, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Ему нельзя будет употреблять алкогольные напитки. При этом ходить на работу или учебу разрешается, но маршрут строго ограничен.

Наказание в виде ограничения свободы для Белорусских попросил прокурор.

В Белоруссии такая мера с советских времен называется «домашней химией». Это название связано с тем, что в рамках такого наказания осужденных могли отправить на вредное производство, например, на химическое предприятие.