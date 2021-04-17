Адвокат Моргенштерна подтвердил возбуждение дела против рэпера

Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что против его клиента Алишера Валеева (рэпер Моргенштерн) возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По его словам, дело завели по ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

Как уточнил защитник, поводом для возбуждения этого административного дела послужили два видеоролика на песню «Розовое вино 2» и «Family», размещенные на YouTube.

«Наша позиция по делу, что никакой пропаганды нет. Назначена лингвистическая экспертиза Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ. Теперь не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и суду и экспертам ЭКЦ МВД придется очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна. Но и в этой связи мы желаем приятного просмотра», — сказал Жорин.

Ранее сообщалось, что в отношении рэпера Моргенштерна возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП). Причиной для расследования стали клипы «Розовое вино-2» и Family. На видео жаловался бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Носов.

Российскому исполнителю в соответствии с данной статьей может грозить штраф до 1 млн. рублей.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала о жалобе, поданной на Моргенштерна в Генеральную прокуратуру.