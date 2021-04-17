Ахеджакова выругалась на новость о съемках в США ремейка «Иронии судьбы»

Народная артистка России Лия Ахеджакова негативно отнеслась к новости о том, что в США снимут ремейк культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — резко высказалась актриса в беседе с сайтом spb.kp.ru.

82-летняя Ахеджакова исполнила в оригинальном фильме роль подруги Нади Шевцовой. Ее героиню в ремейке будет играть афроамериканская актриса.

Ранее сообщалось, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся в Бостоне летом этого года.

Сыгравшая одну из ролей в фильме Валентина Талызина в беседе с «Газетой.Ru» также усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы».