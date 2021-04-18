Скончался британский хореограф Лиам Скарлетт

Бывший руководитель труппы Королевского балета в Ковент-Гардене, британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в субботу, 17 апреля, в возрасте 35 лет, сообщает Twitter королевского театра Ковент-Гарден.

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями», — указано в сообщении театра.

Лиам Скарлетт работал хореографом труппы Королевского балета в Ковент-Гардене и консультантом австралийского Квинслендского балета с 2012 по 2020 год. Ему принадлежало звание самого молодого хореографа в истории, который когда-либо готовил постановку для Ковент-Гардена. Пиком его профессиональной карьеры считают постановку «Лебединое озеро» 2018 года.

В январе 2020 года с Лиамом Скарлеттом прекратили сотрудничество из-за скандала, связанного с непристойным поведением и сексуальными домогательствами к своим ученикам и танцовщикам. По результатам служебного расследования, эта информация не подтвердилась, дело не было передано в полицию, однако руководство Королевского балета все равно приняло решение уволить Скарлетта.

Ранее актриса Хелен Маккрори умерла в возрасте 52 года.