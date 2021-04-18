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Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу &laquo;Прощание с иллюзиями&raquo; в рамках Dewar's чтений, 2012 год Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу &laquo;Прощание с иллюзиями&raquo; в рамках Dewar's чтений, 2012 год

Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем

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Журналист Владимир Познер признался, что не считает писателя Александра Пушкина русским поэтом. Таким мнением телеведущий поделился в своей колонке на официальном сайте.

По мнению Познера, дело в необычно светлом настроении Пушкина.

«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — написал Познер.

Как отметил журналист, при прочтении работ Пушкина становится радостно, появляется поразительное ощущение, которое вызывает улыбку.

«Меня иногда спрашивают, у кого я хотел бы взять интервью, если бы можно было выбирать не только среди живущих. Так вот, Пушкин, конечно, будет в числе первых, с кем я хотел бы поговорить», — подчеркивает Познер.

Он добавил, что разговор с Пушкиным мог быть трудным, так как писатель временами был злым.

Ранее Познер пообещал вернуться в Грузию.

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