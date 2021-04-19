Умер Майк Митчелл из The Kingsmen

Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл умер на 78-м году жизни, передает The Guardian.

Причину смерти музыканта не называют. Он умер 16 апреля — в свой день рождения. «Майк незаменим, его будет не хватать не только нам. но и его поклонникам. Майка любили за его доброту и веселый нрав так же, как и за музыку», — говорят в своем траурном сообщении The Kingsmen.

У Майка Митчелла остались дети — Саманта и Макс.

Митчелл в 1959 году вошел в оригинальный состав коллектива и оставался последним участником первоначального коллектива. Он принимал участие в записи песни Louie Louie — одного из главных хитов The Kingsmen.

The Kingsmen в разных составах выпустила девять студийных альбомов