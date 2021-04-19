Опубликован трейлер фильма Marvel о мастере боевых искусств Шан-Чи

Студия Marvel опубликовала на YouTube тизер-трейлер фильма «Шан-Чи и легенды десяти колец» о мастере боевых искусств.

По сюжету, Шан-Чи в исполнении актера Симу Лю переезжает в США, где ему предстоит противостоять настоящему Мандарину — антагонисту, чей двойник появляется в третьем «Железном Человеке». Там же упоминается и организация Десяти колец.

В основу фильма легли комиксы о Шан-Чи, в которых мастер боевых искусств пытается наслаждаться жизнью в Сан-Франциско, но сталкивается с призраками прошлого и семейной драмой.

Премьера картины состоится 3 сентября 2021 года.

Ранее Леос Каракс представил трейлер своего первого за девять лет фильма — «Аннетт». Первый фильм Каракса, снятый на английском языке, вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и откроет киносмотр в 2021 году. В картине снялись Марион Котийяр и Адам Драйвер.