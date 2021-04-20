Путин порассуждал о клише о России в предисловии к книге немецкого писателя

Президент России Владимир Путин порассуждал о стереотипах и пропагандистских клише о стране в предисловии к российскому изданию книги немецкого режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая «Научиться любить Россию».

Путин отметил, что отечественному читателю предоставляется возможность взглянуть глазами немецкого общественного деятеля на современную жизнь, на ценности и устремления российского народа. «Ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», — цитирует президента ТАСС.

Глава государства назвал Фрая искренним другом и глубоким знатоком истории и традиций России и отметил, что автор подчеркивает переплетение человеческих судеб и взаимное влияние российской и немецкой культур. Путин уверен, что именно это взаимное влияние во многом помогло осмыслить наиболее драматичные страницы прошлого и восстановить мир после Второй мировой войны.

Ханс-Йоахим Фрай также является советником генерального директора Государственного академического Большого театра России.

Ранее Путин ответил на вопрос про «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино.