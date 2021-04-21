Актера из «Глухаря» нашли мертвым в Москве

Российский актер Алексей Артамонов найден мертвым у себя в квартире в Москве, передает «Пятый канал».

Крестник актера сообщил полиции, что в последний раз видел Артамонова 10 апреля, после чего тот перестал отвечать на телефонные звонки.

Правоохранители приехали к квартире актера и еще у дверей почувствовали характерный трупный запах. После вскрытия замков они обнаружили тело Артамонова со следами разложения.

Тело доставили в судебный морг для установления причин смерти.

Алексей Артамонов 15 лет проработал в Театре Армии. Он снимался в сериалах и фильмах «Глухарь-3», «Рюриковичи. История первой династии», «Неизвестный», «Сестра моя, Любовь», «Железный занавес», «Час Волкова-5», «Тест на беременность-2», «Набат на рассвете» и «Мосгаз».