Ректор ГИТИСа прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

«Президент сегодня в своем послании несколько раз упоминал культуру и ее важное значение, миссию в условиях пандемии и дополнительных 24 млрд рублей на поддержку сельских ДК, культурной инфраструктуры. Но важнейшей новеллой считаю инициативу президента о создании нового института развития – Фонда культурных инициатив», - отметил Заславский.

На поддержку проектов в сфере культуры и креативных индустрий уже в этом году выделяется 3,5 млрд рублей, напомнил ректор ГИТИСа.

«Президент отметил, что эти средства будут направлены на поддержку около 1500 креативных команд. Полагаю, это не случайно», — допустил Заславский.

«Во всем мире отмечается взрывной рост креативной экономики, развитие творческих индустрий, активно формирующих новый рынок труда. Не случайно 2021 год объявлен ООН глобальным годом креативной экономики. И вот теперь в России создаются системные условия для активного развития креативных индустрий», — констатировал ректор ГИТИСа.