Поклонники «Соника» обсуждают первые фото Наклза из экранизации игры

Поклонники серии игр о еже Сонике обсуждают первые фотографии со съемок сиквела «Соника в кино», опубликованные в Twitter.

Очевидец сфотографировал съемочную площадку, на которой расположились модели героев, в частности, ярко-красного персонажа Наклза. «Наклз выглядит великолепно», «У Наклза действительно широкая грудь — показали, что он больше и сильнее Соника, как и было на самом деле», — одобрили кадры в соцсетях.

Эти модели художники используют для референсов, чтобы позже добавлять героев в сцены.

Премьера сиквела «Соника в кино» запланирована на 8 апреля 2022 года.

В 2019 году студия Paramount Pictures была вынуждена перерисовать главного героя фильма «Соник в кино». Персонажа Соника переделали после возмущений фанатов тем, что главный герой не был похож на ежа Соника из популярных видеоигр, экранизацией которых является фильм.