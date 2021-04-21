Эмилия Кларк впервые присоединится к киновселенной Marvel

Актриса Эмилия Кларк находится на финальной стадии переговоров со студией Marvel — она должна сыграть в новом проекте «Секретное вторжение».

Как сообщает Variety, звезда «Игры престолов» наверняка получит роль, однако представители Кларк пока не подтверждали эту информацию.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus, в нем также сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Оливия Колман.

О готовящихся съемках «Секретного вторжения» стало известно в 2020 году. Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли супергероя Ника Фьюри, а Мендельсон сыграет скрулла Талоса, в роли которого представал в «Капитане Марвел».

Сюжет комиксов, которые лягут в основу сценария сериала, разворачивался вокруг вторжения инопланетной расы скруллов на Землю. Скруллы могли изменять внешность и долгое время притворялись популярными супергероями.

Ранее был опубликован трейлер фильма Marvel о мастере боевых искусств Шан-Чи.