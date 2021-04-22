Россияне назвали «Лолиту» самой переоцененной книгой

«Лолита» Владимира Набокова возглавила список книг, которые, по мнению россиян, наиболее переоценены.

Как пишет ТАСС со ссылкой на опрос книжного сервиса MyBook, среди отечественных книг «Лолиту» считают переоцененной 33% респондентов.

На втором месте оказался роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого, которого в этот рейтинг поместили 21,9% опрошенных. На третьем расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына с 14%, на четвертом и пятом — »Анна Каренина» Толстого с 11% и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова с 10,4%.

Среди иностранных произведений лидирует роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» с 35%, на втором месте книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» с 17,1%, на третьем — «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда с 15,3%. На четвертой строчке оказалась повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» с 15%, на пятом — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира с 13,6%. Переоцененным россияне считают и роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс.

По мнению респондентов, причины такого успеха — популярность произведений в соцсетях, грамотное продвижение и вес имени автора в читательской среде.

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