Disney купила права на показ фильмов о Человеке-пауке

Компания Sony заключила сделку о показе фильмов с компанией Disney, передает Deadline.

Теперь на стриминговом Disney+ впервые покажут фильмы по вселенной Человека-паука и другие крупные франшизы студии: «Морбиус»,«Веном», «Джуманджи» и «Монстры на каникулах».

Все выходящие с 2022 по 2026 год кинотеатральные премьеры Sony будут выходить на Disney+ и Hulu. Новые фильмы Sony будут появляться на сервисах Disney после завершения проката и публикации на американском Netflix, обладающем эксклюзивным право первым показывать релизы Sony.

Кроме того, в сделке указаны телеканалы ABC, Disney Channels, Freeform, FX и National Geographic, которые также будут иметь право на трансляцию контента.

Ранее было раскрыто официальное название нового фильма о Человеке-пауке. Cупергеройская картина будет называться «Человек-паук: Нет пути домой»