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Новости культуры

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Влад Иванов (Лелуш) Влад Иванов (Лелуш)

Застрявший на китайской «Фабрике звезд» россиянин получил шанс покинуть проект

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Российский студент Влад Иванов получил шанс покинуть китайское шоу Produce Camp 2021 (Chuang 2021) — аналог «Фабрики звезд».

Молодой человек опустился в рейтинге проекта на 18-е место. Известно, что победителями станут только первые 11 молодых людей, из которых сформируют бойз-бенд. Отказаться от участия в шоу Влад не мог, потому что подписал документ о выплате штрафа.

Теперь, если в финале юноша не наберет достаточно голосов, он сможет вернуться к своей обычной жизни — работе переводчиком и моделью в Китае.

Иванов пришел на проект в качестве переводчика и подписал контракт с продюсерами, разглядевшими в нем потенциал.

Он взял себе псевдоним Лелуш по имени персонажа аниме «Код Гиасс. Восставший Лелуш» и предполагал, что его скоро выгонят, но застрял на шоу. Ни нарочито фальшивое исполнение, ни безэмоциональное лицо не помогали ему вылететь с проекта. У Влада очень много фанатов, которые голосовали за него несмотря на то, что он не скрывает желания уехать домой.

Ранее в Twitter распространились хэштеги #свободулелушу и #freelelush — в постах пожалевшие исполнителя поклонники просят отпустить его домой.

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