Муцениеце впервые высказалась об отношениях Прилучного и Карпович

Актриса Агата Муцениеце во время «TikTok Шоу» на «Новом радио» впервые прокомментировала роман своего бывшего мужа Павла Прилучного с Мирославой Карпович.

Слухи о романе Карпович и Прилучного ходят со времени его расставания с экс-супругой, однако сам он не спешит их официально подтверждать. «Это больше не моя личная жизнь. И Мирослава меня никак не касается. Думаю, что она прекрасная, милая дама», — сказала Муцениеце. На вопрос, поздоровается ли Муцениеце с Карпович при встрече, актриса ответила жестко: «Нет. Да пошла она».

Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный официально расторгли брак в июне 2020 года. В браке артисты провели восемь лет, у них родилось двое детей. По словам юриста, развод прошел мирно. При разделе имущества актер оставил бывшей супруге Mercedes GL и четырехкомнатную квартиру за 28 млн руб.