У российской оперной певицы украли награду Ватикана

Российская оперная певица Светлана Касьян в беседе с РИА «Новости» рассказала, что у нее украли полученную от Ватикана награду.

Папа Римский Франциск наградил Касьян рыцарским орденом святого Сильвестра в 2019 году за заслуги в области культуры. Орден она перевозила в автомобиле, потому что должна была надеть его в день кражи, и он исчез из машины на одной из московских парковок. «Я была бы рада вернуть орден за вознаграждение. Сам по себе он не имеет большой материальной ценности, но имеет значение для меня – это самая высокая награда как для артистки», — уточнила Касьян, добавив, что без документа орден силы не имеет.

По словам Касьян, она уже обратилась в полицию.

Папский рыцарский орден святого Сильвестра — государственная награда Ватикана, ее вручают мирянам за заслуги перед католической церковью и Святым престолом. В частности, ею награждают деятелей науки, литературы, искусства, в том числе, представители других конфессий.

Касьян стала первой оперной певицей – дамой ордена в истории Ватикана. Касьян исполняет оперу Джакомо Пуччини «Тоска», и глава Ватикана несколько раз удостаивал ее аудиенций после выступлений в Италии.

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