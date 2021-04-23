ФАС признала ролик Моргенштерна и Альфа-банка нарушающим закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ролик рэпера Моргенштерна «Клип за 10 лямов» нарушающим закон «О рекламе», сообщает РБК.

Антимонопольщики нашли в видеозаписи сцены употребления алкоголя, демонстрацию непристойных образов и высказывание некорректных утверждений. По мнению службы, ролик содержит обращение к несовершеннолетним и рекламу финансовых услуг.

Ведомство выдало Моргенштерну и Альфа-банку, рекламировавшему таким образом свою карту, предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. ФАС планирует возбудить дело об административном правонарушении в отношении кредитной организации и Моргенштерна с целью привлечь их к ответственности в соответствии с КоАП.

Ролик «Клип за 10 лямов» был опубликован конце 2020 года на Youtube-канале Моргенштерна.

Ранее Альфа-банк сообщил, что Моргенштерн не является сотрудником банка.