Объявлен обладатель премии «Ника» за лучший игровой фильм 2019 года

Черно-белая драма «Француз» Андрея Смирнова стала лучшим фильмом 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Ника», передает ТАСС.

Как сообщается, Смирнов также получил награду как лучший режиссер. «Низкий поклон, огромное спасибо всем членам Союза кинематографистов, всем, кто работает в кино», — сказал он.

Автор картины отметил, что это «очень большая честь».

Отмечается, что лучшим неигровым фильмом 2019 года была признана лента «Хуциев. Мотор идет!» режиссера Петра Шепотинника. Наградой в этой категории за 2020 год отметили «Котлован» режиссера Андрея Грязева.

Приз «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа вручили классику анимации Леониду Шварцману, который в прошлом году отметил 100-летие.

Обладателем награды «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» стала Заслуженный деятель искусств России, киновед и кинокритик Елена Стишова.

Картина «Вдох — выдох» грузинского режиссера Дито Цинцадзе получила премию за лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии. При этом лента «Шамбала» из Кыргызстана режиссера Артыка Суюндукова была удостоена премии в данной категории за 2020 год.

Церемония вручения наград проходит вечером в воскресенье, 25 апреля.