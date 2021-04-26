Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Анатолий Салимоненко Анатолий Салимоненко

Умер актер Анатолий Салимоненко

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко, скончался на 81-году жизни, сообщает «Рен ТВ».

Тело актера найдено в его квартире в Москве. Причину смерти Анатолия Салимоненко пока не называют, но, по предварительным данным, она не носит криминального характера и наступила по естественным причинам.

Салимоненко родился 30 марта 1941 года. После окончания Школы-студии МХАТ работал в Московском ТЮЗе.

Сыграл в спектаклях «Татьяна Репина», «Гуд-бай, Америка!!!», «Собачье сердце». Снимался в фильмах «Аэропорт со служебного входа», «Сердце друга», «Родины солдат». В последний раз появился на экране в 1992 году в фильме «Разыскивается опасный преступник», где также снимались Ивар Калныньш, Наталья Белохвостикова и Вера Васильева.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.