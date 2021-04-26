В Петербурге суд запретил еще несколько аниме-сериалов

Петербургский суд запретил еще несколько аниме-сериалов, сообщает РИА «Новости».

Под запрет попали «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь». В частности, по мнению суда, «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, согласно которой после смерти возможна более насыщенная жизнь, которую не могут контролировать родители.

В феврале 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению в России аниме «Аки и Сора», размещенное на сайте AnimeTeatr. Также были признаны запрещенными к распространению аниме-сериалы «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», опубликованные на портале YummyAnime.

20 января петербургский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» на территории России. Эксперты нашли в мультфильмах сцены жестокости и насилия, смерти, нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по мнению суда, могут нанести вред детской психике.