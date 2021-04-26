«Не ожидал»: Энтони Хопкинс поблагодарил Американскую киноакадемию за «Оскар»

Актер Энтони Хопкинс в Instagram поблагодарил Американскую киноакадемию за статуэтку «Оскар», которую получил в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера.

По словам Хопкинса, новость о вручении премии застала его дома — в Уэльсе. На церемонии он не присутствовал. «Мне 83 года, и я не ожидал, что меня наградят», — написал он, добавив, что хочет почтить память покойного артиста Чедвика Боузмана, который также был выдвинут на премию.

Впервые Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Молчание ягнят» (1991).

Также на награду претендовали Риз Ахмед («Звук металла» режиссера Дариуса Мардера), Гэри Олдман («Манк» Дэвида Финчера) и Стивен Ян («Минари» Ли Айзека Чуна). Боузман был номинирован посмертно за роль в фильме «Ма Рейни: Мать Блюза» Джорджа Вольфа.

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония награждения премией «Оскар». Лучшим фильмом 2020 года стала драма Хлои Чжао «Земля кочевников». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.