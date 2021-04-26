Уволенный после нападок на Меган Маркл шоумен раскритиковал «Оскар»

Шоумен Пирс Морган раскритиковал церемонию вручения премий «Оскар» в колонке для Daily Mail.

Моргану не понравилось, что ведущие не смешили аудиторию и что в программу не были включены значительные музыкальные и игровые перформансы. Кроме того, Морган выразил уверенность, что «Оскар» должны вручать по-настоящему популярным, а не нишевым фильмам, к каковым он относит «Землю кочевников». «Земля кочевников» собрала только $2,5 млн, и это значит, что почти никто ее не видел. Кино красивое, Фрэнсис Макдорманд играет, как обычно, великолепно. Но сцена, в которой она испражняется в ведро, могла бы быть метафорой прокатного успеха фильма», — поделился мнением он.

Ранее Пирс Морган ушел со своего поста в передаче «Доброе утро, Британия» из-за Меган Маркл и принца Гарри. С середины 2018 года журналист регулярно критиковал их поступки по отношению к членам королевской семьи и простым британцам — и часто находил поддержку. Однако после того, как он заявил, что не верит ни единому слову Меган Маркл, сказанному в интервью Опре Уинфри, на него пожаловались более 40 тыс. человек, а коллега по передаче публично отчитал Моргана.