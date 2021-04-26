Литвинова сняла для Земфиры новый клип

Рок-певица Земфира представила на YouTube клип на трек «Пальто», который вошел в последний альбом исполнительницы «Бордерлайн».

В черно-белом ролике, снятом актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой, текст песни появляется на вещах и людях в кадре: на оконном стекле, билете в кино, принте на футболке и др.

В последнем кадре финальная фраза показана в виде сообщения от неизвестного пользователя на экране телефона. На заставке телефона установлен цветочный паттерн, знакомый фанатам Земфиры по обложке ее первого альбома, вышедшего в 1999 году.



В ночь на 26 февраля Земфира без анонса выпустила седьмой по счету и первый за восемь лет альбом «Бордерлайн». В него вошли 12 треков, в том числе ранее вышедшие «Остин» и «Крым», а также «Абьюз», который до недавнего времени был доступен лишь в концертной записи. Предыдущий ее альбом, «Жить в твоей голове», вышел в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Земфира выпустила второй альбом за полтора месяца.