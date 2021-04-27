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Новости культуры

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Актриса Светлана Светличная на благотворительном вечере, 2011 год Актриса Светлана Светличная на благотворительном вечере, 2011 год

Невестка Светличной назвала инсульт актрисы «выдуманным»

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Невестка Светланы Светличной опровергла информацию о том, что актриса была госпитализирована с инсультом, пишет mk.ru.

По мнению родственницы, Светличная придумала инсульт. Однако источники в медицинских кругах утверждают, что актриса действительно была госпитализирована 22 апреля и восстанавливается после инсульта в больнице имени Боткина.

Сама артистка на связь не выходит. Она считает, что ухудшение здоровья произошло после травмы головы, полученной в 2020 году, когда во время съемок оператор уронил на нее осветительный прибор. После этого ей также пришлось лечиться.

Ранее сын 80-летней Светланы Светличной подтвердил ее госпитализацию, однако подчеркнул, что 27 апреля матери предстоит выписка из больницы.

15 мая Светличная отметит 81-летие. Актриса известна по работам в фильмах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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