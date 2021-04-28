РНБ сняла «драку» героев Mortal Kombat в читальном зале

Российская национальная библиотека опубликовала в TikTok видео о недавней потасовке между посетителями.

Конфликт произошел в Ленинском читальном зале библиотеки несколькими днями ранее. Снимая постановочную драку по мотивам событий, сотрудники РНБ представили соперников как героев Mortal Kombat — СабЗиро и Скорпиона. Они, по словам авторов ролика, «нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем».

В РНБ рассказали, что «СабЗиро» искал лучший стол и успел посидеть за несколькими, прежде чем увидел стол «Скорпиона» и занял его. «Скорпион», в свою очередь, отлучился, протерев стол салфетками, а вернувшись, потребовал освободить стол. После этого началась драка, которую прервали сотрудники Росгвардии. «Поведение читателей в библиотеке регламентируется правилами, которые менялись на протяжении столетий. Так, в XIX веке читателям было запрещено вносить в библиотеку шпаги, для них в гардеробе было отведено специальное место для хранения», — рассказал появляющийся в кадре работник РНБ.

В учреждении пообещали и далее выкладывать сюжеты о жизни библиотеки.