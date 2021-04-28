«Ждем вас на одной из спецстоянок»: Дептранс обратился к Ивлеевой

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обратился в Telegram-канале к телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Дептранс уведомил Анастасию Ивлееву об эвакуации ее автомобиля. «Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», — рассказали они, сопроводив пост фотографией с места эвакуации.

Телеведущую попросили в следующий раз соблюдать требования дорожных знаков. «Ждем вас на одной из наших спецстоянок», — написали представители департамента.

В начале апреля Анастасия Ивлеева получила штраф от сотрудников ГИБДД за превышение скорости. В конце 2020 года стало известно, что за три месяца Ивлеева была оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД.