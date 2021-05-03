В Marvel назвали даты выхода «Человек-муравей 3» и «Стражи Галактики 3»

Студия Marvel опубликовала видеоролик «Увидимся в кино», где вспоминаются уже вышедшие работы и предстоящие премьеры.

В первой половине показывается реакция людей на премьеру финала «Мстителей». Также во второй фамилии можно наблюдать первые кадры из «Вечные», где главные роли исполнили Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

Также студия анонсировала выходы фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Стражи галактики». Первая картина появится в кино 17 февраля 2023 года, вторая — 5 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что компания Disney совместно с Marvel Studios работают над созданием четвертого фильма про героя комиксов Marvel Капитана Америку.

Предполагается, что персонажа Сэма Уилсона по-прежнему сыграет Энтони Маки, в картине именно ему будет отведена главная роль. Но участие актеров Криса Эванса (Капитан Америка) и Себастиана Стэна (Баки Барнс) пока не подтверждено.