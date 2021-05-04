«Боец по жизни, правдоруб»: Запашный — о покойном дрессировщике Багдасарове

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с «Газетой.Ru» высказался о смерти дрессировщика Михаила Багдасарова.

«Дядя Миша Багдасаров был предан цирковому искусству, отдал всю жизнь цирку. Он начинал свой творческий путь как ассистент моего папы — Вальтера Запашного, поэтому мы семьями дружим всю жизнь. Я очень близок с его детьми Кариной и Артуром, а мой брат Аскольд вообще родился с Артуром в один день», — рассказал Запашный, добавив, что у их семей много жизненных переплетений. «Дядя Миша вырастил двух очень хороших людей, артистов и дрессировщиков — своих детей. Боец по жизни, правдоруб, никогда не боялся на собраниях начальству говорить правду. За это одни его боялись, другие ненавидели, третьи уважали. В общем, он был по-настоящему сильной личностью. Конечно, очень жаль, что эта поганая болезнь сгубила его», — скорбит дрессировщик.

О смерти народного артиста России Михаила Багдасарова стало известно 4 мая. В Росгосцирке уточнили, что 75-летний Багдасаров скончался после заражения коронавирусом.