«О таких женщинах, как Алла Пугачева»: Манижа — о своей песне для «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha), которая представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что смотрела шоу «Музыкалити», где Алла Пугачева положительно отозвалась о ее песне Russian Woman.

По словам Манижи, она помнит каждое слово песни наизусть. «Это для меня огромная честь. Для меня Алла Борисовна Пугачева – это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачева. Очень приятно, что она эту композицию оценила и пожелала мне именно то, что я бы хотела от нее услышать», — сказала Манижа, добавив, что слова Пугачевой стали для нее мотивационными.

«Евровидение» пройдет 18-22 мая в Роттердаме.

Полуфиналы конкурса организуют 18 и 20 мая. Победитель определится 22 мая после финальных выступлений исполнителей. Онлайн-трансляции будут начинаться в 22:00 мск.

Ранее Сергей Лазарев назвал возможную причину проигрыша Манижи на «Евровидении».