Регина Тодоренко попала в больницу

Телеведущая и певица Регина Тодоренко сообщила в своем Instagram, что она попала в больницу.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — написала она.

Причину, по которой актриса оказалась в медучреждении, она не назвала, но заверила фанатов, что «Все будет хорошо».

До этого Тодоренко сообщала, что у нее нашли неизлечимое заболевание кожи — витилиго, и врачи помогают ей устранить последствия болезни.

Ранее Светлану Светличную выписали из больницы, куда она, по предположениям СМИ, была госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт.