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Новости культуры

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Несмотря на то, что Бузова формально начала музыкальную карьеру еще в 2011 году, именно развод с Тарасовым сыграл решающую роль в ее развитии. В 2016 году Бузова выпустила трек «Под звуки поцелуев», который возглавил чарт российского iTunes. А в следующем году вышел одноименный альбом, куда был включен суперхит «Мало половин». Несмотря на то, что Бузова формально начала музыкальную карьеру еще в 2011 году, именно развод с Тарасовым сыграл решающую роль в ее развитии. В 2016 году Бузова выпустила трек «Под звуки поцелуев», который возглавил чарт российского iTunes. А в следующем году вышел одноименный альбом, куда был включен суперхит «Мало половин».

Стали известны детали о госпитализации Бузовой

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Пресс-секретарь певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский подтвердил ее госпитализацию. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сказал Богославский.

Другие детали он не уточнил.

До этого мать Ольги Бузовой Ирина заявила, что ей ничего не известно о состоянии дочери.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Бузову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, где ей провели срочную операцию под общим наркозом.

Также подчеркивалось, что артистка не появлялась в социальной сети Instagram около 19 часов, последние видео были сняты в автомобиле и на природе.

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