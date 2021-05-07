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Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас

В театре Вахтангова опровергли госпитализацию худрука Римаса Туминаса

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Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок опроверг информацию о госпитализации художественного руководителя Римаса Туминаса. Об этом сообщает ТАСС.

«Римас Туминас находится в театре и работает. Его 5 мая отвозили на обследование, где он пробыл два часа», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации режиссера с сердечным приступом. В публикации отмечалось, что Туминас находится в ренимации в состоянии средней тяжести.

Римас Туминас — советский, российский и литовский театральный режиссер. Родился в Литве в 1952 году. В 1978-м окончил режиссерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру поставил более 20 спектаклей в различных театрах. Является художественным руководителем театра Вахтангова с 2007 года.

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