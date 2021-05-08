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Новости культуры

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Манижа объяснила выбор костюма для «Евровидения»

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Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа объяснила свой выбор сценического костюма — красного рабочего комбинезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это одежда рабочего класса. Я не хотела быть слишком красивой на сцене. Мой манифест — я хотела представлять героев рабочего класса, женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными», — рассказала она.

Всего у певицы заготовлены два образа. Первый наряд, в котором Манижа появится на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов России. Далее она продолжит выступление в ярко-красном комбинезоне.

Ранее сообщалось, что Манижа прилетела в Роттердам и провела первую репетицию конкурсного номера с песней Russian Woman.

Песенный конкурс «Евровидение» состоится 18-22 мая на сцене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Из-за пандемии конкурс пройдет в офлайн-формате, а составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.

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