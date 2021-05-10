Манижа отреагировала на критику своей песни для «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha) в беседе с сайтом mk.ru высказалась насчет критики песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой она в этом году выступит от России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Исполнительница заявила, что не ожидала такой реакции на свое творчество.

«Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — сказала Манижа.

Она , что смогла «посмотреть на ситуацию спокойнее» и справиться с давлением.

Артистка также прокомментировала слова музыканта Леонида Агутина, который раскритиковал ее композицию. Ранее он заявил, что с профессиональной точки зрения речь идет об «очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе».

«Это же его мнение, он имеет право. Мне тоже могут не все песни Агутина нравиться. Это же не значит, что он плохой исполнитель», — высказалась Манижа.

Она отметила, что не считает данную песню слабой. «Я в нее искренне верю и очень сильно люблю», — добавила певица.

Ранее стало известно, что Манижа изменила текст своей песни Russian Woman.

Песенный конкурс «Евровидение» состоится 18-22 мая на сцене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Из-за пандемии конкурс пройдет в офлайн-формате, а составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сократят.