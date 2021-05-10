Сет Роген отказался работать с Джеймсом Франко после обвинений в домогательствах

Американский и канадский актер, сценарист Сет Роген заявил, что не планирует снова работать с Джеймсом Франко после того, как последнего обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом он сказал в беседе с газетой The Sunday Times.

По словам артиста, он «презирает» домогательства и жестокое обращение. Роген заверил, что он «никогда не стал бы покрывать или скрывать действия кого‑то, кто это делает, или сознательно ставить кого‑либо в ситуацию, когда бы он находился рядом с кем‑то подобным».

Оба актера вместе работали над такими фильмами, как «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец».

Ранее в апреле американская актриса Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в домогательствах к детям и женщинам.

До этого стало известно, что Джеймс Франко, который был основателем и директором закрытой в 2017 году школы актерского мастерства Studio 4, предварительно урегулировал иск о сексуальной эксплуатации в учебном учреждении.

Согласно материалам суда, истцы в лице актрис и бывших студенток Сары Тизер-Каплан и Тони Гаал, которые подали иск в 2019 году, согласились отказаться от своих индивидуальных претензий по соглашению.

Они утверждали, что Франко «стремился создать свой круг молодых женщин, которые подвергались его личной и профессиональной сексуальной эксплуатации».