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Новости культуры

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«Прабабушка легкого поведения» возглавила российский прокат

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Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» Марюса Вайсберга возглавил российский прокат, сообщает kinobusiness.com.

Вышедший в прокат 6 мая приквел картин «Бабушка легкого поведения» (2017 год) и «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (2019 год) собрал в премьерные выходные 138,2 млн руб.

Сюжет «Прабабушки легкого поведения» разворачивается во время Олимпиады 1980 года в Москве. Главный герой (Александр Ревва) переодевается в звезд советской эстрады и проводит от их лица концерты, после чего его вербует КГБ. Чтобы избежать тюрьмы, ему приходится переодеться в проститутку. В фильме также снимались Глюкоза, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Игорь Жижикин и Ирина Бякова.

На втором месте оказался боевик режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий» с 114,4 млн руб., на третьем — отечественная военно-историческая драма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова.

На прошлых выходных «Гнев человеческий» находился на первой строчке российского бокс-офиса.

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