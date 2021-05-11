Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» Антона Федорова получил дату выхода второго сезона, сообщает пресс-служба ТНТ.

Премьера второго сезона на ТНТ и видеосервисе Premier состоится 24 мая в 21:00.

Сюжет восьми новых эпизодов будет разворачиваться в России 1994 года — во время финансовых пирамид, бандитизма и приватизации заводов. Четверо подростков – Санька, Женька, Вовка и Илюша – сталкиваются с первой любовью и взрослыми проблемами.

По словам Федорова, подход к работе во втором сезоне сильно отличался от первого. «Это ни в коем случае не повтор прошлогодней истории, а более взрослая, драматичная сюжетная линия, в которой было важно сделать акцент на проблемах разных поколений. Во втором сезоне мы застаем наших героев на стадии, когда заканчивается детская рефлексия, начинается взрослая жизнь и поиск себя. Одновременно взрослые персонажи пытаются собрать из осколков то, что разрушилось в их жизнях. В этот момент налаживается мостик между поколениями, который поможет героям объединиться, чтобы вместе пойти на перемены», — рассказал режиссер.

Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Артур Бесчастный, Гиорги Ратишвили, Полина Гухман, Ксения Трейстер, Лариса Удовиченко, Александр Половцев, Анатолий Журавлев, Дмитрий Куличков и другие.

К саундтреку Романа Литвинова (Mujuice) в новом сезоне добавились композиции группы «Кино» в новой аранжировке, созданные специально для сериала.