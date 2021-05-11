Названа дата премьеры эротического сериала с Дарьей Мороз

Эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз получила дату премьеры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-кинотеатр Kion.

По словам авторов сериала, это первый в России проект, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте. «Он рассказывает о том, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг себя гармоничный мир. «Клиника счастья» – такое «Половое воспитание» для взрослых, где истории героев основаны на реальных медицинских кейсах», — рассказывают в пресс-службе, обещая множество откровенных сцен.

Главная героиня – профессор-сексолог Алена в исполнении Дарьи Мороз. Она учит клиентов жить в гармонии и радости, но понимает, что ее собственная успешная жизнь может разрушиться, и формулу счастья приходится искать заново.

Также в проекте также снялись Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Уколова, Артем Ткаченко.

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